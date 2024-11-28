Narin tek başına katilini arıyor: Aile meclisi kimi tehdit etti?
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, kuşkular aile üzerine yöneldi. Narin'in cesedinin bulunmasından bir gün önce, aile üyelerinin bir toplantı yaptığı ve bir çocuğu sorgulayıp, telkinlerde bulunduğu görüntüleriyle ortaya çıktı. Çocuğun mahkemede tanıklık yapmaktan çekinen Ramazan Atasoy olduğu belirtiliyordu. Aile adına açıklama yapan avukatları da görüntüdeki çoçuğun bir çoban olduğunu ve olayla ilgili bilgisini için toplantıya çağrıldığını ileri sürdü. Ancak, avukatları bu çocuğun neden tartaklandığına ilişkin açıklayıcı bilgi vermedi. Görüntünün sonuna doğru çocuk oturduğu yerden zorla kaldırılıyor ve ortamdan kovuluyor. Kürtçe konuşmalarda, çocuğa bir şey kabul ettirmek istedikleri, koruma sözü verdikleri belirtiliyor. Kürtçe konuşmalarda, "Susarsan seni koruruz. Sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla tutuklu Enes Güran'a yönelik bazı sorular da çocuğa soruluyor. Halen tutuklu olan Ramazan Atasoy katil zanlısı amca Salim Güran'ı cinayet günü gören isimlerden ve önemli bilgilere sahip.
Boğularak öldürülen 8 yaşındaki Narin cinayetine ait dava dosyasında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi. Bu toplantı mahkemelerdeki duruşmalar sırasında da gündeme geldi ve aile üyeleri bazen reddettiler, bazen de kabul ettiler.
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görülüyor. Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü, bilirkişilerce de deşifre edilecek.