Narin tek başına katilini arıyor: Aile meclisi kimi tehdit etti?

Boğularak öldürülen 8 yaşındaki Narin cinayetine ait dava dosyasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi. Bu toplantı mahkemelerdeki duruşmalar sırasında da gündeme geldi ve aile üyeleri bazen reddettiler, bazen de kabul ettiler.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görülüyor. Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü, bilirkişilerce de deşifre edilecek.