Narin'den 19 gündür iz yok! Ekipler gölette arama yaptı
Kayıp Narin’i arama çalışmaları sürüyor. Narin Güran’ı arayan ekipler, 19 gündür bölgede bir iz ararken, bugün kayıp Narin’e ilişkin yeni bir ihbar geldi. İhbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazı ile yaptığı aramalarda, Narin’e ait herhangi bir iz bulunamadı.
Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ediyor.