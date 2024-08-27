Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken bu akşam, kayıp kızın evine 60 metre mesafede bir alan 6 görüntüleme cihazı ile didik didik arandı. Bugüne kadar 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı, ancak bir sonuç alınamadı.

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 1

ÇALIŞMALAR 7. GÜNÜNDE

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 2

JANDARMAYA GELEN İHBAR

İlçede akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama yuptı.

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 3

SAMAN YIĞINLARININ ALTINDA MI?

Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. AFAD ekiplerinin de katıldığı aramada bazı görevliler uzun şişler yardımıyla da arama yaptı.

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 4

DEPREM CİHAZLARI GETİRİLDİ

Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 5

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 6

ÇOÇUK TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi.  Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 7

KAN LEKELERİ NARİN'E AİT DEĞİL

Narin'in son görüldüğü yerin 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği açıklanmıştı.

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 8

SON GÖRÜNTÜLERİ

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer almıştı

Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 9
Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 10
Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi! - 11

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

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