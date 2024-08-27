Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi!

SAMAN YIĞINLARININ ALTINDA MI?

Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. AFAD ekiplerinin de katıldığı aramada bazı görevliler uzun şişler yardımıyla da arama yaptı.