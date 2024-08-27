Narin'den 7 gündür haber yok: Deprem görüntüleme cihazları getirildi!
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken bu akşam, kayıp kızın evine 60 metre mesafede bir alan 6 görüntüleme cihazı ile didik didik arandı. Bugüne kadar 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı, ancak bir sonuç alınamadı.
ÇALIŞMALAR 7. GÜNÜNDE
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor.