Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi

İmamın cenaze namazını kıldırmadan "Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçiririz. Narinimiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennnette. Elbette bunun hesabını yapanlara hesabı sorulacaktır. Allah'a nasıl hesap vereceğiz." sözleri ise dikkat çekti.