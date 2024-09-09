Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi

Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlenmelerinin ardından aileye teslim edildi. Küçük Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra Tavşantepe Mahallesi'nde defnedildi.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 2

11 saate yakın süren otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Narin'in cansız bedeni abisine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 3

Narin'in cenaze namazı komşu köy olan Batı Karakoç köyünde kılındı.

Cenaze namazına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, siyasi parti ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 4

İmamın cenaze namazını kıldırmadan "Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçiririz. Narinimiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennnette. Elbette bunun hesabını yapanlara hesabı sorulacaktır. Allah'a nasıl hesap vereceğiz." sözleri ise dikkat çekti.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 5

Narin'in cenazesi köyünde Tavşantepe Mahallesi'nde defnedildi.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 6

Narin'in tabutunun üzerine örtülen gelinlik ile birlikte yakınları gözyaşları döktü.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 7

ÇUVAL İÇİNDE BULUNMUŞTU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 8

ANNE, BABA, ABİ DAHİL 24 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin'e gözyaşları içinde acı veda: Küçük Narin köyünde defnedildi - 9
DAHA FAZLA GÖSTER