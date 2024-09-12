Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Narin’in büyük amcası H.G’nin kızı B.G, savcılıkta ifadesini değiştirdi. Jandarmadaki sorgusunda “Narin 17.40’ta bize geldi.” diyen B.G, savcılıktaki ifadesinde, “Amcam Salim Güran, 17.40 sıralarında Narin’i gördüğümüzü söylememizi istedi.” dedi. Kuzen B.G, Narin’in saat 14.00 sıralarında geldiğini söyledi.

Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi - 1

Narin Güran soruşturması sürüyor.

Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi - 2

NARİN'İN KUZENİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürerken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Narin’in büyük amcası H.G’nin 19 yaşındaki kızı B.G, jandarmada verdiği ifadeyi, savcılık sorgusunda değiştirdi.
Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi - 3

"17.40'TA DEĞİL, 14.00 SIRALARINDA GELDİ"

B.G, jandarmadaki ilk sorgusunda küçük kızın kaybolduğu gün saat 17.40’ta evlerine geldiğini ve iki kuzenini sorduğunu anlatmıştı.

Ancak zanlı, savcılıktaki sorgusunda bu ifadesini değiştirdi, “Narin Güran, saat 14.00 sıralarında bizim eve gelerek zili çaldı ve kardeşlerimi sordu.” dedi.
Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi - 4

AMCA SALİM GÜRAN İÇİN DİKKAT ÇEKİCİ SÖZLER

B.G’nin ifadesinde tutuklanan amcası Salim Güran’la ilgili sözleri ise dikkat çekiciydi.

Narin’in kuzeni B.G, “Narin’in kaybolduğu gün ya da ertesi gün tam hatırlamıyorum ama kardeşim M ile bu durumu konuşurken, amcam Salim Güran’ın bu olaya şahit olması üzerine, bize 17.40 sıralarında Narin’i gördüğümüzü söylememizi istedi.” diye konuştu.

Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi - 5

GÖZALTINDA KİMLER VAR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların kimlikleri netleşti.

22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.

Gözaltında amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G. de var.

Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19) de gözaltında bulunan isimler arasında yer alıyor.

Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. de adliyeye sevk edildi.

22 kişi arasında Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)’nin de olduğu öğrenildi.

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