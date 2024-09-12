Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi
SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Narin’in büyük amcası H.G’nin kızı B.G, savcılıkta ifadesini değiştirdi. Jandarmadaki sorgusunda “Narin 17.40’ta bize geldi.” diyen B.G, savcılıktaki ifadesinde, “Amcam Salim Güran, 17.40 sıralarında Narin’i gördüğümüzü söylememizi istedi.” dedi. Kuzen B.G, Narin’in saat 14.00 sıralarında geldiğini söyledi.
Narin Güran soruşturması sürüyor.
Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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