Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor: Narin’in kuzeni ifadesini değiştirdi

GÖZALTINDA KİMLER VAR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların kimlikleri netleşti.



22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.



Gözaltında amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G. de var.



Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19) de gözaltında bulunan isimler arasında yer alıyor.



Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. de adliyeye sevk edildi.



22 kişi arasında Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)’nin de olduğu öğrenildi.