Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in öldürülmesine ilişkin davada yarın ikinci duruşma görülecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın yarın çıkması bekleniyor. Yarın görülecek duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Evinde aile toplantısı yapıldığı ortaya çıkan amca Erhan Güran ile o toplantıda ailenin çeşitli sorular yönelttiği çoban A.A. ve önceki duruşmada “Tanıklık yapmak istemiyorum.” diyen çocuk yaştaki R.A.’nın zorla getirilmesine karar verildi. Üç isim yarın tanık olarak ifade verecek.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra, dere yatağında üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış halde ölü bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişki davada ikinci duruşma yarın yapılacak.