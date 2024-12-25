Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in öldürülmesine ilişkin davada yarın ikinci duruşma görülecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın yarın çıkması bekleniyor. Yarın görülecek duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Evinde aile toplantısı yapıldığı ortaya çıkan amca Erhan Güran ile o toplantıda ailenin çeşitli sorular yönelttiği çoban A.A. ve önceki duruşmada “Tanıklık yapmak istemiyorum.” diyen çocuk yaştaki R.A.’nın zorla getirilmesine karar verildi. Üç isim yarın tanık olarak ifade verecek.

Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra, dere yatağında üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış halde ölü bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişki davada ikinci duruşma yarın yapılacak.

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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 2

12 ŞÜPHELİ VAR

Narin’in öldürülmesine ilişkin 12 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerden dördü tutuklu.

Bu isimler anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile cesedi taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar.
Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 3

HTS KAYITLARI: “OLAY ANINDA AYNI EVDELERDİ”

Dört şüphelinin, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildi.

Anne, ağabey, amca ve komşu Bahtiyar hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 4

İLK DURUŞMA ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım’da başladı.

Üç gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.
Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 5

ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili iştiraken kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütalaada dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, Adli Tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu bulunuyor.

Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 6

Dosyada ayrıca kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanıklar Enes Güran’ın, Salim Güran’ın, Yüksel Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın olay saatinde Arif Güran’ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildiği belirtiliyor.

Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 7

EVDEKİ AİLE TOPLANTISI DA DOSYAYA GİRDİ

Mütalaada ayrıca 27 Kasım’da dava dosyasına sunulan ve Van Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek ilgili videoların ses iyileştirilmelerinin ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılmak üzere rapor talep edilen Erhan Güran’ın evindeki kamera görüntüleriyle ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi:

“Şahsın ikametindeki kamera görüntülerinde yer alan kişilerin eylemlerinin kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları yönünden suç ve suç unsuru teşkil ettiği değerlendirildiğinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur.”
Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 8

ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ

İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda biri tutuklu üç kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.’nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran’ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.’nın ise cezaevinden celbi için karar verildi.

Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.’nın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Amca Salim Güran’ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada “Tanıklık yapmak istemiyorum.” deyince, salondan çıkarılmıştı.
Narin Güran cinayetinde düğüm çözülecek mi? İkinci duruşmada gözler çoban ile çocuk işçinin vereceği ifadede - 9

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Karar çıkması beklenen duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Duruşmada üç kişi de tanık olarak dinlenecek. Yarınki celse öncesinde Diyarbakır Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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