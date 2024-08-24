Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Arama ekipleri Narin’i her yerde ararken, yurttaşlar da bulunması için sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyor. En son 4 arkadaşıyla birlikte görüntülenen Narin'in, önce kursa ardından ise amcasına gitmek için annesinden izin aldığı biliniyor. Peki, Narin Güran bulundu mu?

Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum - 2

Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” dedi.

Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum - 3

TERLİĞİ BULUNDU

En son yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi.

Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum - 4

TERLİK NUMARASI FARKLI ÇIKTI

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğunu ifade etti.

Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum - 5

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor.21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı.

Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum - 6

NARİN'İN KAYBINDA SON DURUM

Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum - 7

AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler de kanal kenarı ve tarlalarda Narin’i arıyor. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

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