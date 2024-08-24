Narin'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde gelişmeler: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Arama ekipleri Narin’i her yerde ararken, yurttaşlar da bulunması için sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyor. En son 4 arkadaşıyla birlikte görüntülenen Narin'in, önce kursa ardından ise amcasına gitmek için annesinden izin aldığı biliniyor. Peki, Narin Güran bulundu mu?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor.