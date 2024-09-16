Narin'i kim nasıl öldürdü? Cinayette 18 dakikalık sır perdesi
Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanmayı bekliyor. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafe otomobil ile 7 dakikada gidildi. Narin’in en son saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Bahtiyar’ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulduğunda yolda harcanan zaman çıkarıldığında geriye kalan 18 dakikada ne olduğunun sorusu araştırılıyor.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.