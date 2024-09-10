Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve 4 amcası da gözaltında. Onların sorguları sürerken Narin dün toprağa verildi. Cenaze namazı, öldürüldüğü köy değil, yakınındaki bir başka köyde namazı kılındı. Daha sonra defin için kendi köyüne getirildi. Bu arada günlerdir cevabını aranan "Narin nasıl öldürüldü?" sorusunun yanıtı için büyük önem taşıyan otopsinin ön raporu da çıktı. Ön raporda gözle görülür kesici alet ya da silahla yaralama bulgusu yok. Ölüm zamanı ise tespit edilemedi.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 2

19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in ölümü araştırılıyor.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 3

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda başlayan otopsi işlemi sona erdi. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 4

Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 5

Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok." denildi. Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 6

ÇÜRÜMEDEN DOLAYI SAPTANAMADI

Cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulandı.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 7

Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kesin ölüm nedeninin, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarındaki incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 8

Çocuğun cenazesini, otopsi sonrası ağabey Baran Güran teslim aldı. Komşu mahalle olan Batı Karakoç'taki camide cenaze namazı kılındı.

İl Müftülüğü'nce kent merkezindeki tüm camilerde Narin Güran için sela okutuldu.

Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: 91 doku örneği alındı - 9

Küçük kız daha sonra kendi köyünde toprağa verildi.

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