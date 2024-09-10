Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: "Kara kutu anne"
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve 4 amcası da gözaltında. Günlerdir cevabını aranan "Narin nasıl öldürüldü?" sorusunun yanıtı için büyük önem taşıyan otopsinin ön raporu da çıktı. Ön raporda gözle görülür kesici alet ya da silahla yaralama bulgusu yok. Ölüm zamanı ise tespit edilemedi. NTV yayınına katılan eski Emniyet Müdürü Mesut Demirbilek'e göre, cinayete ilişkin en önemli kara kutu Narin'in annesi. Prof. Dr. Gökhan Oral ise Narin'in cansız bedeni suyun altında kalsa da delillerin kaybolmayacağını vurgulayıp otopsi raporuyla birçok sorunun yanıt bulacağını söyledi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.