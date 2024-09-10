Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: "Kara kutu anne"

"KARA KUTU ANNE"

Soruşturmada düğümü çözecek anahtarın hanenin içinde olduğuna dikkat çeken Demirbilek, kara kutunun anne olduğunu vurgulayıp "Baba belki orada yok ama sonrasında işe vakıf olduğunu ve gizlediğini düşünüyorum. Annenin ise çelişkili açıklamaları var." dedi.