Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum"

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken dün gece tutuklanan 15 yaşındaki R.A'nın ifadesi ise dikkat çekiciydi. Tutuklu amca Salim Güran'ın savcılıkta verdiği ikinci ifade de ortaya çıktı. Narin'in amcası, tüm suçlamaları yine reddetti. Güran'ın eşi Melek Güran ise "Eşim Narin'e neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum." ifadelerini kullanıp sadece eşinden şüphelendiğini dile getirdi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

VİDEO: Salim Güran ve işçisinin konuşması dosyaya girdi

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Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 2

Salim Güran'ın tutuklanan 15 yaşındaki işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi.

Güran'ın telefonunda yapılan imaj çalışmasında sildiği bazı görüşme kayıtları kurtarıldı.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 3

Narin'in son görüldüğü 15.15'ten sonra Salim Güran ile R.A.'nın 5 kez görüştükleri ortaya çıktı. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos’ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 4

Geri getirilen bir görüşmenin kaydı oldukça dikkat çekiciydi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 5

"HENÜZ ÖLMEMİŞ" İFADESİ SORULDU

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede "Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran’ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" Sorusu üzerine R.A., "Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum" cevabını verdi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 6

Ancak Salim Güran bu konuşmayı kabul etmeyerek "Kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de R.A.'yı o aleti bırakmış olduğum taşın dibinden alması için aradım. Narin'in ölümü ile bir alakası yoktur." diye yanıt verdi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 7

PAMUK TARLASI KURTLANDI MI?

R.A.'ya Salim Güran'ın ifadesinde pamuk tarlasındaki kurtlanmaya ilişkin, Mehmet Şerif Güran ile görüşmesi de soruldu. R.A., pamuk kurtlanmasının olay günü gerçekleşmediğini ifade etti.

R.A., "Salim Güran'ı korumaya mı çalışıyorsun?" sorusuna ise "Ben Salim'i korumuyorum. Salim saat 14.00'ten sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı." diye cevap verdi.

Sanık, tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı da tanımadığını belirtip köyde sadece muhtarı tanıdığını söyledi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 8

MELEK GÜRAN: BAŞKA KİMSEDEN ŞÜPHELENMİYORUM

Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın da savcılık sorgusunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Melek Güran, "Nevzat Bahtiyar ile eşim her zaman birlikte gezerler. Nevzat, eşime kardeşim derdi. Eşim'in Arif'e karşı bir kini yoktu, Eşim Narin'e neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum." dedi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 9

Narin'in DNA'sının Salim Güran'ın aracında bulunmasına ilişkin ise, "Narin'in kaybolduğu gün boyu araç eşimdeydi." yanıtını veren Melek Güran, "Narin de 8 yaşında olacağından ve araba süremeyeceğinden dolayı eşimden şüphelendim. Zaten bu yüzden tutuklandı. Başka kimseden şüphelenmiyorum." cevabını verdi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 10

YİNE REDDETTİ

Tutuklu amca Salim Güran'ın savcılıktaki son ifadesinin ayrıntılarını daha ulaşıldı ve tüm suçlamaları bir kez daha reddeti.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 11

Salim Güran, Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine ilişkin ise "Bu beyanları kabul etmiyorum. Ben Nevzat'a 'Arif'in kızını öldürdüm' demedim. Ben kesinlikle Nevzat ile olay günü görüşmedim." diye cevap verdi.

Olay günü telefon görüşmelerini silmesine ilişkin ise "Sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum."yanıtını veren amca, "Narin'in ölümün ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum." dedi.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 12

NE OLMUŞTU?

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum" - 13

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anne Yüksel ve abi Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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