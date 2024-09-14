Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum"
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken dün gece tutuklanan 15 yaşındaki R.A'nın ifadesi ise dikkat çekiciydi. Tutuklu amca Salim Güran'ın savcılıkta verdiği ikinci ifade de ortaya çıktı. Narin'in amcası, tüm suçlamaları yine reddetti. Güran'ın eşi Melek Güran ise "Eşim Narin'e neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum." ifadelerini kullanıp sadece eşinden şüphelendiğini dile getirdi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
VİDEO: Salim Güran ve işçisinin konuşması dosyaya girdi