Narini kim öldürdü? "Salim'den başka kimseden şüphelenmiyorum"

Salim Güran, Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine ilişkin ise "Bu beyanları kabul etmiyorum. Ben Nevzat'a 'Arif'in kızını öldürdüm' demedim. Ben kesinlikle Nevzat ile olay günü görüşmedim." diye cevap verdi.

Olay günü telefon görüşmelerini silmesine ilişkin ise "Sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum."yanıtını veren amca, "Narin'in ölümün ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum." dedi.