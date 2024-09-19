Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı?
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın cinayet için Malatya'dan köye çağrıldığı iddiası araştırılıyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Yenge Hediye Güran'la birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 12' ye yükseldi.