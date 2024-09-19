Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın cinayet için Malatya'dan köye çağrıldığı iddiası araştırılıyor.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Yenge Hediye Güran'la birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 12' ye yükseldi.

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Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 2

Cinayetin baş şüphelilerinden biri 18 yaşındaki ağabey Enes Güran. Malatya'da çalışan Güran'ın, olaydan bir gün önce Diyarbakır'a gitmesi, soru işareti yarattı.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 3

Zanlının, cinayet için çağrılmış olabileceği değerlendirildi. Ağabeyin kolundaki diş izleri ile sırtındaki tırnak izleri de bu şüpheyi güçlendirdi.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 4

"Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Enes Güran ifadesinde, "Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü için iş yerinden izin aldım." dedi.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 5

Enes Güran, kardeşinin ölümüyle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü, Narin'in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu ifade etti.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 6

Amca Salim Güran'ın aracında Narin'e ait DNA örneğinin bulunması da araştırılıyor.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 7

Narin'in ölüm anında ağzından çıkan sıvının, Salim Güran'ın eline ve aracına bulaşmış olabileceği tahmin ediliyor.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 8

Uzmanlar "Sadece bu bulgudan yola çıkılarak amcanın katil olduğu söylenemez." diyor. Cesedi taşırken araca bulaşmış olabileceği belirtiliyor.

Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 9
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 10
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 11
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 12
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 13
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 14
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 15
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 16
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 17
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 18
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 19
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 20
Narin'in ağabeyi cinayet için mi çağrıldı? - 21
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