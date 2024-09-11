Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor"

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. Soruşturmada ifadesi alınan ikinci tanık amcanın olay günü tarlada olduğu iddiasını yalanladı ve "Olay günü Narin'in evinin orada gördüm." dedi. HTS kayıtlarında da amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını da araştırıyor. Cansız bedeni dereye saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tek başına hareket etmediği de öne çıkan şüpheler arasında. Uzmanlar cesedin üzerindeki büyük taşları sanığın yardım almadan tek başına koyamayacağını söylüyor.

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 1

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a Narin'in cansız bedenini saklarken biri yardım etti mi? Tutuklanan amca Salim Güran, cinayetin planlayıcısı mıydı? Amca, o gün Antalya'da kimle 5 kez görüştü?

Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 2

Gözaltındaki 22 kişinin telefon görüşmeleri çözülürse Narin'in ölüm nedeni ve küçük kızı kimin öldürdüğü ortaya çıkacak.

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 3

Soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı.  Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti.  Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30- 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 4

Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 5

Uzmanlar Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bunu tek başına yapamayacağına dikkat çekiyor.

Çuvalın üzerinde 5-6 büyük taş olduğu, bunları tek başına koyamayacağı belirtiliyor.

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 6

Cinayetin organize olabileceği iddiası var. Tutuklu amca Salim Güran'ın da planlayıcı olma ihtimali değerlendiriliyor

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 7

Soruşturmada başka bir gelişme de Narin'in 5 yıl önce ölen ablasıyla ilgili. Cumhuriyet savcılığı 5 yaşında ölen Tülin Güran ile ilgili inceleme başlattı.

Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" - 8

Ailesinin "merdivenden düştü" beyanı sonrası çocuk otopsi yapılmadan defnedilmişti. Savcılık, olay günü çocuğun kaldırıldığı hastaneye yazı yazdı, röntgen filmleri ve tüm tetkiklerin rapor olarak gönderilmesini istedi. Soruşturma kapsamında mezarın açılması da gündeme gelebilir.

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