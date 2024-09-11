Narin'in amcası 5 kez kimi aradı? Yeni tanıktan soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade: "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor"
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. Soruşturmada ifadesi alınan ikinci tanık amcanın olay günü tarlada olduğu iddiasını yalanladı ve "Olay günü Narin'in evinin orada gördüm." dedi. HTS kayıtlarında da amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını da araştırıyor. Cansız bedeni dereye saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tek başına hareket etmediği de öne çıkan şüpheler arasında. Uzmanlar cesedin üzerindeki büyük taşları sanığın yardım almadan tek başına koyamayacağını söylüyor.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a Narin'in cansız bedenini saklarken biri yardım etti mi? Tutuklanan amca Salim Güran, cinayetin planlayıcısı mıydı? Amca, o gün Antalya'da kimle 5 kez görüştü?
Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor.