Narin'in anne, baba ve ağabeyinin savcılık ifadeleri | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum

Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğundaysa "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.

Savcı, anne Güran'a saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı üç kez aramasını sordu.

HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.