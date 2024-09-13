Narin'in anne, baba ve ağabeyinin savcılık ifadeleri | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum
Narin Güran cinayetinde anne, baba ve ağabeyinin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Anne Güran'a, soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradığı soruldu. Anne Güran, bir kez yanlışlıkla aradığını söyledi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi. İfadesinin başında Narin'i kimin öldürdüğünü bilmediğini söyleyen anne, ifadesinin sonunda "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" diyerek kendisiyle çelişti. Baba Arif Güran ise, "İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Baba Güran, "Eşiniz ile Salim arasınra bir şey olabilir mi?" sorusunu, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim." şeklinde yanıtladı.
Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin tüm şüphelilerin sorgulamaları sona erdi. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi.
Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın ifadesi de oldukça ilgi çekiciydi.