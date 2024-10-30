Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor"

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran iddianame sonrası ilk kez konuştu. Katilin Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse olmadığını iddia eden baba Güran, tutuklu bulunan aile üyelerini savundu. HTS kayıtlarının güvenilir olmadığını ileri süren Arif Güran, "HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil." dedi.

Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor" - 1

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor" - 2

Duruşmaya sayılı günler kala baba Arif Güran, sessizliğini bozdu.

Arif Güran, bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu öne sürdü. Bu kameraların ortaya çıkmasıyla her şeyin ortaya çıkacağını iddia eden baba Güran, "Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok." dedi.

Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor" - 3

Evin karşısındaki ve askeri üs bölgesindeki kamera görüntülerinin iddianamede olmadığını söyleyen Arif Güran, "İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti için, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var.  Evim karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var." iddiasında bulundu.

Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor" - 4

Narin'in evin önündeki rampadan çıkmadığını iddia eden Arif Güran, "İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı mobesesi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı. Bizden ne istiyorsunuz” diye konuştu.

Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor" - 5

Arif Güran, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2’nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak.”

Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor" - 6

"KATİL NEVZAT BAHTİYAR"

Katilin Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse olmadığını ileri süren Güran, “İftira atıyor. Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.

Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor" - 7

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

DAHA FAZLA GÖSTER