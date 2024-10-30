Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil, iftira atıyor"
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran iddianame sonrası ilk kez konuştu. Katilin Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse olmadığını iddia eden baba Güran, tutuklu bulunan aile üyelerini savundu. HTS kayıtlarının güvenilir olmadığını ileri süren Arif Güran, "HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil." dedi.
Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.
Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.