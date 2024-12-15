Narin'in babası yine kafaları karıştırdı: Çelişkili ifadeleri tutanağa yansıdı
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın çelişkili ifadeleri kafaları karıştırmaya devam ediyor. Duruşmaya sayılı günler kala Arif Güran’ın jandarmaya verdiği ilk ifade ortaya çıktı. "Kendimden şüphelenirim ama kardeşlerimden şüphelenmem." diyen Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün jandarmaya verdiği ifadede farklı konuştuğu ortaya çıktı.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir tutanak ortaya çıktı.