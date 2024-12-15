Narin'in babası yine kafaları karıştırdı: Çelişkili ifadeleri tutanağa yansıdı

"RAHAT TAVIR VE HAREKETLER"

Evde olduğu sırada insanların hal ve hareketlerini gözlemlemeye başladığını kaydeden Güran, "2-3 gün kendisi, kız kayıp olmasına rağmen bu şahsın evlerinin önünü sildiğini, yıkadığını, saman torbalarını taşıdığını, rahat bir tavır ve hareketlerde olduğunu fark ettim. Konuşmalarında kendisini saflığa vurarak konuştuğunu anladım." dediği tutanağa yansıdı.

Güran, üvey annesinin ve üvey kardeşleri Ömer ve İbrahim Güran'ın tavırlarını ve hareketlerini beğenmediğini dile getidi.