Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmadan önce kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait. Güvenlik kamerası görüntüsünde saat 14.02'de Narin evinin yolunda yürürken görülüyor. Bundan yaklaşık 2 dakika sonra Narin aynı yoldan ters yöne koşarak gidiyor.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) öldürülmeden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.