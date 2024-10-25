Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmadan önce kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait. Güvenlik kamerası görüntüsünde saat 14.02'de Narin evinin yolunda yürürken görülüyor. Bundan yaklaşık 2 dakika sonra Narin aynı yoldan ters yöne koşarak gidiyor.

Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri - 1

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) öldürülmeden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

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Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri - 2

Okulun güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Narin’in büyük amcası H.G.’nin evine doğru 14.02'de yürüdüğü, bir süre sonra yine aynı güvenlik kamerasında 14.04'te ters yöne koşarak gittiği görülüyor.

Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri - 3

Öte yandan kameranın saatinin 4 dakika ileriyi gösterdiği tespit edildi. O görüntülerde Narin Güran'ın, babasının amcası olan H.G.’nin evine gittiği, orada arkadaşlarının Kur'an kursuna gittiğini öğrenince koşarak kursa gittiği belirtiliyor.

Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri - 4

Narin'in öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek.

Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri - 5

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak.

Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri - 6

Narin ve amcası Salim Güran

4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri - 7

Narin'in annesi Yüksel Güran

4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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