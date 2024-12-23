Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yeni duruşması 26 Aralık'ta yapılacak. Bu duruşmada karar çıkması bekleniyor. Dava sürecini NTV yayınına katılan Hukukçu Rezan Epözdemir değerlendirdi. Epözdemir; Narin Güran cinayetinin bir tepki cinayeti olduğunu dile getirip küçük kızın cansız bedeninin yok edilmesi sürecinin son derece amatör olduğunu sözlerine ekledi. Savcının esasa ilişkin mütalaasını verdiği ve perşembe günü görülecek duruşmada tutuklu sanıklar hakkında karar çıkması bekleniyor. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.