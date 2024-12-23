Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yeni duruşması 26 Aralık'ta yapılacak. Bu duruşmada karar çıkması bekleniyor. Dava sürecini NTV yayınına katılan Hukukçu Rezan Epözdemir değerlendirdi. Epözdemir; Narin Güran cinayetinin bir tepki cinayeti olduğunu dile getirip küçük kızın cansız bedeninin yok edilmesi sürecinin son derece amatör olduğunu sözlerine ekledi. Savcının esasa ilişkin mütalaasını verdiği ve perşembe günü görülecek duruşmada tutuklu sanıklar hakkında karar çıkması bekleniyor. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 1

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin cinayetinde önemli gelişme: Görüntüler artık net

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 2

26 Aralık Perşembe günü tutuklu sanıklar tekrardan hakim karşısına çıkacak.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış"

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 3

Dava sürecini NTV yayınında değerlendiren Hukukçu Rezan Epözdemir, cinayetin bir "tepki cinayeti" olduğunu dile getirdi.

"Narin cinayeti bir tepki cinayetidir" Dr. Rezan Epözdemir değerlendirdi

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 4

"NARİN AHIRDA GÖRMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY GÖRDÜ"

"Başsavcılık iddianamesinde, Narin cinayet ile olarak Salim Güran'ın, Enes Güran'ın, Nevzat Bahtiyar'ın ve Yüksel Güran'ın eylem üzerinde ortak hakimiyet kurarak müşterek fail olarak cinayeti birlikte işlediklerine dair iddianame tanzim etti." ifadelerini kullanıp "Büyük ihtimalle, Narin ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü. Onu görür görmez panik havasında bağırmaya başladı. Abisi ise onu susturmak için nefesini kesmeye çalıştı. Anne ayırmaya çalışıp babanın Batman'da olması nedeniyle amca çağırıldı. Cesetinde de yok edilmesi için kuvvetle muhtemel Nevzat Bahtiyar'a haber verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Narin'in babası yine kafaları karıştırdı: Çelişkili ifadeleri tutanağa

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 5

PERŞEMBE GÜNÜ KARAR ÇIKABİLİR

Geçen duruşmasının 3 gün sürdüğünü hatırlataran Epözdemir, "Delillerin toplanması ve savcıların esas hakkında mütalaasını vermesi sonucu ara karar oluşturuldu. Perşembe günü görülecek duruşmada kararın çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 6

"TEPKİ CİNAYETİ"

Narin'in katledildikten hemen sonra cesedinin yok edilmesi sürecinin son derecede amatör olduğuna işaret eden Epözdemir, "Bahtiyar'ın evine gidip çuval alması, sonra çuvalda Narin'in uzuvlarının açıkta kalması, çuvalın nehre bırakılma süreci ve Nevzat ile Salim arasında geçen konuşmaların aslında bir tepki ve reaksiyon cinayeti olduğu açık." dedi.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 7

Cinayetten sonraki 18 günlük sürecin daha profesyonel olduğunu değerlendiren Epözdemir, "Bütün köylü telefonlarını değiştiriyor ve ifadelerinde itiraf etmiyorlar." dedi.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 8

İLK DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

Tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlk savunmayı yapan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü öne sürerek "Amca Salim Güran çağırınca eve gittim. Odaya girince yerde Narin'in cesedini gördüm. Salim bana 'Narin'i annesiyle kendisini uygunsuz şekilde gördüğü için öldürdüğünü söyledi.'" dedi.

Bahtiyar, amca silahla tehdit etttiği için cesedi taşımayı kabul ettiğini belirtti.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 9

İLİŞKİ İDDİALARI REDDEDİLDİ

Sanık Salim Güran ise Narin'in annesiyle ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Nevzat Bahtiyar'ın sözlerini yalanlayan Salim Güran, "Çıksın itiraf etsin. Yalan söylüyor." dedi.

Narin'in kaybolduğunu olay günü 18.30'da tarladan dönerken öğrendiğini öne süren Salim Güran'a daraltılmış baz ve HTS kayıtları da soruldu. "Baz verilerine göre Arif’in evine gittiğiniz tespiti var" sorusuna “Ben Arif’in evine hiç gitmedim." diye yanıt veren Salim Güran, "Bazın göstermesi normaldir çünkü Arif ve benim evim arasında 30 metre var." diyerek kendini savundu.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 10

ANNE YÜKSEL İLİŞKİ İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Anne Yüksel Güran da ifadesinde hakkındaki iddialara tepki göstererek "Namusumuza dil uzatılıyor. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin." dedi.

Güran, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın evine geldiği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 11

GÖZÜNDEKİ MORLUKLAR SORULDU

Narin kaybolduğu zaman kolundaki ısırık iziyle gündeme gelen ağabey Enes Güran, gözünde oluşan morluğun mısır tarlasında Narin'i ararken olduğunu söyledi.

Amcası ile annesi arasındaki ilişki iddiası sorulan Enes Güran, "O benim annem. Bu şekilde sormanız çok kötü". dedi. Mahkeme başkanı da özür dileyerek gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Baba Arif Güran'a Nevzat Bahtiyar'dan şüphelenip şüphelenmediği soruldu.

Bahtiyar ile daha önce bir araba ticareti konusunda tartıştıklarını söyleyen Arif Güran, o sırada Bahtiyar'ın kekelemesiyle dalga geçtiğini ifade etti ve "Tüm sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 12

DAVANIN GEÇMİŞİ 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 13

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 14

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.

Narin'in katilleri yeniden hakim karşısına çıkıyor: Karar çıkabilir - 15
DAHA FAZLA GÖSTER