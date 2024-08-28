Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu?

Diyarbakır’da, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Narin, gün içinde gittiği Kur’an kursundan ayrıldıktan bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Narin Güran bulundu mu?

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları  günlerdir devam ediyordu. Türkiye'nin günlerdir takip ettiği olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Narin’i arama çalışmalarının 8’inci gününde; 1 şüpheli gözaltına alındı.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 2

Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” sözleriyle Narin'i ortadan kaybedenlere seslenmişti.

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 3

TERLİĞİ BULUNDU

En son yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi.

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 4

TERLİK NUMARASI FARKLI ÇIKTI

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğunu ifade etti.

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 5

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor.21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı.

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 6

EVİNİN YAKINLARINDA KAN LEKELERİ BULUNDU

8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlendi.  Ancak kan lekelerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Henüz küçük kızdan herhangi bir ize ulaşılamadı.

mızın aranmasına devam edilmektedir.

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 7

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, lekelerin Narin'e ait olmadığını duyurdu. İlgili açıklama şöyle:


"Bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin GÜRAN’ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görülmüştür.

Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızı

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 8

NARİN'İN KAYBINDA SON DURUM

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı. Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise sonuca çok yaklaştıklarını belirterek "Elimizde önemli deliller var bulacağız." diye konuştu.

Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu? - 9

Ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

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