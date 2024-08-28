Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu?

Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” sözleriyle Narin'i ortadan kaybedenlere seslenmişti.