Narin'in kaybında flaş gelişme: Narin’i arama çalışmalarında 1 şüpheli gözaltına alındı Narin Güran bulundu mu?
Diyarbakır’da, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Narin, gün içinde gittiği Kur’an kursundan ayrıldıktan bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Narin Güran bulundu mu?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları günlerdir devam ediyordu. Türkiye'nin günlerdir takip ettiği olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Narin’i arama çalışmalarının 8’inci gününde; 1 şüpheli gözaltına alındı.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.