Narin’in kuzenlerine devlet koruması

NARİN VE SILA BEBEK DAVALARI

Toy, bakanlık olarak takip ettikleri ve gündeme çok sık gelen Narin Güran ile Sıla bebek hakkındaki davalara ilişkin şunları kaydetti:

“Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik.

Sıla bebek davasında bakanlık olarak annenin ihmal yoluyla değil, doğrudan bu suçu işlemiş olduğu kanaatinde olduğumuz için annenin ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunduk.

Annenin süreçten haberdar olduğu, basit bir ihmal olmadığı çok göze çarpıyor. Suça sürüklenen çocukların üvey babaannesi bu davada herhangi bir sıfatla bulunmuyor. Bu çocukların bakımını üstlenen kişi olarak geçiyor ama süreçten hiç haberinin olmadığını söylüyor.

Bakanlık olarak bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Yine çocukların babaları ile ilgili de suç duyurusunda bulunduk.

Annenin ihmali ötesinde bir durumun olduğu, biliyor ama çocuğu yine oraya bırakmaya devam ediyor, gibi bir tablo var.”