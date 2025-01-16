Narin’in kuzenlerine devlet koruması
Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesine mensup 50 çocuk olduğu belirlendi. Bu çocuklardan bazıları devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, Güran ailesiyle aynı köyde yaşayan farklı ailelere mensup başka çocuklar hakkında da bir dizi tedbir önlemini hayata geçirdiklerini söyledi.
Diyarbakır’daki Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davası sonuçlandı ancak Türkiye’yi sarsan cinayet gündemdeki yerini koruyor.