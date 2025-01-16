Narin’in kuzenlerine devlet koruması

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesine mensup 50 çocuk olduğu belirlendi. Bu çocuklardan bazıları devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, Güran ailesiyle aynı köyde yaşayan farklı ailelere mensup başka çocuklar hakkında da bir dizi tedbir önlemini hayata geçirdiklerini söyledi.

Narin’in kuzenlerine devlet koruması - 1

Diyarbakır’daki Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davası sonuçlandı ancak Türkiye’yi sarsan cinayet gündemdeki yerini koruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin’in kuzenlerine devlet koruması - 2

Küçük Narin’in öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılama tamamlandı ancak taraf avukatlarının verilen kararlara itirazları ise sürüyor.

Son olarak anne Yüksel Güran’ın avukatı verilen karara itiraz etti.

Narin’in kuzenlerine devlet koruması - 3

Narin cinayeti, dün TBMM’nin de gündemindeydi.

Meclis’te dün Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplandı.

Komisyon toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri dinlendi.

Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy hem Narin hem de Sıla bebek cinayetlerine ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Narin’in kuzenlerine devlet koruması - 4

NARİN VE SILA BEBEK DAVALARI

Toy, bakanlık olarak takip ettikleri ve gündeme çok sık gelen Narin Güran ile Sıla bebek hakkındaki davalara ilişkin şunları kaydetti:

“Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik.

Sıla bebek davasında bakanlık olarak annenin ihmal yoluyla değil, doğrudan bu suçu işlemiş olduğu kanaatinde olduğumuz için annenin ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunduk.

Annenin süreçten haberdar olduğu, basit bir ihmal olmadığı çok göze çarpıyor. Suça sürüklenen çocukların üvey babaannesi bu davada herhangi bir sıfatla bulunmuyor. Bu çocukların bakımını üstlenen kişi olarak geçiyor ama süreçten hiç haberinin olmadığını söylüyor.

Bakanlık olarak bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Yine çocukların babaları ile ilgili de suç duyurusunda bulunduk.

Annenin ihmali ötesinde bir durumun olduğu, biliyor ama çocuğu yine oraya bırakmaya devam ediyor, gibi bir tablo var.”
Narin’in kuzenlerine devlet koruması - 5

GÜRAN AİLESİNİN ÇOCUKLARINA DEVLET KORUMASI

Bakanlık yetkilileri, sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Toy, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın, Narin Güran’ın yaşadığı köyde 50 çocuğa nasıl bir destek sağlandığına dair sorusu üzerine, Narin Güran cinayetine ilişkin dava duruşmalarının çok sayıda insan tarafından izlendiğini anlattı.

Narin’in kuzenlerine devlet koruması - 6

Tavşantepe Köyü’nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, “Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık.” dedi.

Toy, Bakanlık personelinin köydeki çocuklara yönelik tedbirleri uyguladıklarını da anlattı.
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