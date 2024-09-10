Narin'in mezarına ziyaretçi akını
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Bazı ziyaretçilerin mezara çiçek ve çelenk, çocukların ise çizdikleri resimleri bıraktığı, gözyaşı döktüğü görüldü.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.