Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin görüntülerde yer alan kişilerden birisi konuştu. Narin'in cesedinin bulunmasından bir gün önceye ait görüntüde, Narin ailesinin üyeleri bir genç adamı sorguluyordu. Görüntülerde tartaklandığı anlaşılan genç adamın, çoban Ahmet Akgün olduğu anlaşıldı. Akgün, Güran ailesi üyelerinden dayak yediğini, gariban olduğu için kendisine böyle davrandıklarını, söyledi, “Erhan Güran bana ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler” dedi. Katil zanlısı amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ çobana neden dayak atıldığını izah edemedi. Akdağ, ilgisiz iddialardan bulunurken, dayak olayını gizlemeye çalıştı. Bu arada olay gününe ait yeni bir güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Kayıtlarda, 21 Ağustos günü köylülerin ve ailesinin aramaya başladıkları görülüyor, saat 20.02’den itibaren okul civarında bir kalabalık oluşuyor. Okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37’de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki iki erkek çocuktan birinin, Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak kendini yere attığı görüldü. Görüntüler dava dosyasına girdi.
Narin Güran cinayetinde önemli deliller ortaya çıkıyor. Cinayetin işlendiği köye ait video kayıtlarında, Güran ailesi üyelerinin bir genç adamı sorguya çektiği anlaşılmıştı. Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran ile kuzenlerinin yer aldığı görüntüde kalabalık bir grup görülüyordu.
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