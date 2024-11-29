Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış

Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, başına gelenleri anlatırken şöyle konuştu:

“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.” Akgün tokatlandığını, gömleğinin de yırtıldığını anlattı, gariban olduğu için böyle devrandıklarını söyledi.