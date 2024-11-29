Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin görüntülerde yer alan kişilerden birisi konuştu. Narin'in cesedinin bulunmasından bir gün önceye ait görüntüde, Narin ailesinin üyeleri bir genç adamı sorguluyordu. Görüntülerde tartaklandığı anlaşılan genç adamın, çoban Ahmet Akgün olduğu anlaşıldı. Akgün, Güran ailesi üyelerinden dayak yediğini, gariban olduğu için kendisine böyle davrandıklarını, söyledi, “Erhan Güran bana ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler” dedi. Katil zanlısı amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ çobana neden dayak atıldığını izah edemedi. Akdağ, ilgisiz iddialardan bulunurken, dayak olayını gizlemeye çalıştı. Bu arada olay gününe ait yeni bir güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Kayıtlarda, 21 Ağustos günü köylülerin ve ailesinin aramaya başladıkları görülüyor, saat 20.02’den itibaren okul civarında bir kalabalık oluşuyor. Okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37’de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki iki erkek çocuktan birinin, Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak kendini yere attığı görüldü. Görüntüler dava dosyasına girdi.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 1

Narin Güran cinayetinde önemli deliller ortaya çıkıyor. Cinayetin işlendiği köye ait video kayıtlarında, Güran ailesi üyelerinin bir genç adamı sorguya çektiği anlaşılmıştı. Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran ile kuzenlerinin yer aldığı görüntüde kalabalık bir grup görülüyordu. 

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Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 2

Bu görüntüde, genç adama, Erhan Güran'ın elini sephaya vurarak, tehdit eder veya uyarır gibi birşeyler anlattığı  görülüyordu. Bir süre sonra kolundan tutulan genç adam oturduğu yerden kaldırıldı ve tartaklanarak uzaklaştırıldı. Peşinden de birkaç kişi gitti.



Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 3

Bu görüntüdeki kişinin önce tutuklu sanıklardan Ramazan Atasoy olduğu tahmin edildi. Atasoy, davadaki en genç sanık. Görüntülerin yayılmasının ardından genç adamın köyde çobanlık yapan, Ahmet Akgün olduğu belirlendi. Akgün, görüntüye ilişkin bilgi verirken,  Güran ailesinin kendisini toplantıya çağırdığını ve çekindiği için gittiğini söyledi.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 4

Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, başına gelenleri anlatırken şöyle konuştu:

“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.” Akgün tokatlandığını, gömleğinin de yırtıldığını anlattı, gariban olduğu için böyle devrandıklarını söyledi.



Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 5

KAYITLAR TEK TEK ÇIKIYOR

Köy merkezi ve Narin’in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresine uzak bir nokta olan köyün yukarısında hayvanları otlattığını ifade eden Akgün şunları söyledi:

“Ben onların yanına gitmediğim için beni dövdüler. Benim bir şey gizlediğimi sandılar. Ama ben hiçbir şey görmedim. Biz köyün yukarısındaydık. Narin’in kaybolduğu gün akşam 6’da köy merkezine gelince hareketliliği görüp oradakilere sorunca öğrendim kaybolduğunu… Beni çok dövdüler, suratıma vurdular, gömleğim kan içindeydi. Gömleğimi yırttılar, gömleğimin halini görseniz ağlardınız. Bu olaydan sonraki gün Narin’in cesedi bulundu.”

Narin Güran cinayeti: Aile bireylerinin toplantı görüntüsü dava dosyasına girdi

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 6

Güran ailesinin tutuklu sanıklarından amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir." iddiasında bulundu. Akdağ, çobana neden dayak atıldığını izan etmedi ve bu konuyu görmezden geldi.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 7
Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 8

Narin cinayetine ilişkin dava dosyasına, 21 Ağustos günü köylülerin ve ailesinin aramaya başladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de girdi.Görüntülerde, sat 20.02’den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu gözlendi.Kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37’de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki iki erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurması ve kendini yere atması görüldü.Görüntülerde bir süre sonra diğer çocuk, onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra beraber caminin olduğu yöne doğru gittikleri ve saat 21.00 sıralarında kalabalığının büyüdüğü ortaya çıktı.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 9

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 10

İddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 11

Sanıkların "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 12

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 13

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 14
Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 15
Narin cinayetinde önemli gelişmeler: Güran ailesi sorgu yapıp dayak atmış - 16
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