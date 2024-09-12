Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi?
Süphelilerin sorgusu kadar adli tıptan gelecek raporlar da soruşturmanın seyri açısından önemli. Bu aşamada pek çok farklı teknoloji kullanılıyor. Tüm bu olasılıkları ve yöntemleri adli tıp uzmanına sorduk.
Geniş bir ekip Narin cinayetini aydınlatabilmek için devrede. Otopsiden elde edilen deliller üzerindeki inceleme sürüyor. Narin'in boğazından alınan örnekler üzerinde "dedektif böcekler" ile bir inceleme yapılması da ihtimaller dahilinde. Böceklerin dokuları temizlemesiyle küçük çocuğun boğularak öldürülüp öldürülmediğinin belirleneceği belirtildi.