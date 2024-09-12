Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi?

DNA ÖRNEĞİ NASIL ELDE EDİLDİ?

Bu olayda dedektif böceklerin kullanılma ihtimalinin zor olduğunu söyleyen Alkan, "Bu olaya özel baktığınızda benim bildiğim kadarıyla ceset suyun içinde deniyor. Suyun içindeyse ve çuvalın içindeyse üzerinde böcek beklemeyiz. Bu pek yapılan bir şey değil çünkü biz boyunda tiroid kemiği üzerinden inceleriz ama böcek temizlesin de öyle bakalım denmez. Burada kullanılan arabada DNA bulundu amcanın arabasında DNA bulundu. Orası ileri teknoloji araba karartıldı. Ultraviyole ışını yansıtıldı. Biyolojik sıvılar görünür hale getirildi ve o delillerden DNA elde edildi karşlaştırıldı ve çocuğa ait çıktı Narin'e ait çıktı." dedi.