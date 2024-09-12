Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi?

Süphelilerin sorgusu kadar adli tıptan gelecek raporlar da soruşturmanın seyri açısından önemli. Bu aşamada pek çok farklı teknoloji kullanılıyor. Tüm bu olasılıkları ve yöntemleri adli tıp uzmanına sorduk.

Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi? - 1

Geniş bir ekip Narin cinayetini aydınlatabilmek için devrede. Otopsiden elde edilen deliller üzerindeki inceleme sürüyor. Narin'in boğazından alınan örnekler üzerinde "dedektif böcekler" ile bir inceleme yapılması da ihtimaller dahilinde. Böceklerin dokuları temizlemesiyle küçük çocuğun boğularak öldürülüp öldürülmediğinin belirleneceği belirtildi.

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Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi? - 2

Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan'a göre bu yöntemin kullanılma ihtimali düşük. Ancak soruşturma esnasında kullanılan farklı teknolojiler önemli ipuçları sağladı.

Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi? - 3

DEDEKTİF BÖCEKLER DEVREDE Mİ?

Otopsi işlemine 7 adli tıp uzmanının katıldığını söyeleyen Alkan, "Otopsi işlemine 1 patolog, 1 radyolog, 3 otopsi teknisyeni ve biyologlar katıldı. Delillerin önemli bir kısmı İstanbul'a gönderildi Ben Türkiye'de bir otopsi işlemine 7 adli tıpçının girdiğini ilk defa bu olguda gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi? - 4

DNA ÖRNEĞİ NASIL ELDE EDİLDİ?

Bu olayda dedektif böceklerin kullanılma ihtimalinin zor olduğunu söyleyen Alkan, "Bu olaya özel baktığınızda benim bildiğim kadarıyla ceset suyun içinde deniyor. Suyun içindeyse ve çuvalın içindeyse üzerinde böcek beklemeyiz. Bu pek yapılan bir şey değil çünkü biz boyunda tiroid kemiği üzerinden inceleriz ama böcek temizlesin de öyle bakalım denmez. Burada kullanılan arabada DNA bulundu amcanın arabasında DNA bulundu. Orası ileri teknoloji araba karartıldı. Ultraviyole ışını yansıtıldı. Biyolojik sıvılar görünür hale getirildi ve o delillerden DNA elde edildi karşlaştırıldı ve çocuğa ait çıktı Narin'e ait çıktı." dedi.

Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi? - 5

DİŞ İZLERİ YENİDEN İNCELENECEK

Uzmanlara göre tek bir sihirli bulgu ile gerçek ortaya çıkmayacak. Adli tıp delilleri ile ifadelerin karşılaştırılması büyük önem taşıdığını belirten Alkan, "İfadeler karşılaştırılacak, ifadedeki bilgi ile ele geçen delil uyuşuyor mu? Mesela abinin kolu incelendi. Isırık izi Narin'in mi değil mi? Şmdi Narin'in diş aralarına bakılacak ve orada abiye ait doku parçası var mı ona bakılacak eğer doku parçası varsa bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Narin'in ölümünü adli tıp çözecek: "Dedektif böcekler" devrede mi? - 6
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