Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı: Salim Güran ile ilişkim yok
Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan küçük kızın yengesi Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı. Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Salim Güran ile ilişkisi olmadığını söyleyen Hediye Güran, "Salim'le yaptığım görüşmenin içeriğini hatırlamıyorum." dedi.
Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.