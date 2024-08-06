Narlı Fayı'ndaki büyük tehlike: "Kırılırsa 6,7 büyüklüğünde deprem olabilir"

"ANİ BİR KIRILMA HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞ"

Narlı Fayı çalışmalarında 3 tane tarihsel deprem olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şöyle devam etti:



"6 Şubat depreminin çok az bir yerde Narlı Fayı'nı etkilediğini gözlemlemiş olduk ama ani bir kırılma henüz gerçekleşmemiş. Dolayısıyla gelecekte Narlı Fayı'nın kırılma olasılığının olabileceğini düşünüyoruz. Narlı Fayı kırıldığında, 6.7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Tabii Sakçagöz Fayı'yla birleşirse, bu depremin büyüklüğü daha da artabilir. Narlı Fayı, Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında olan bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgedeki faylar kırıldığında her iki ilimizi de etkileyecek bir potansiyele sahip. Özellikle hem Kahramanmaraş hem Gaziantep'in deprem tehlikesinin devam etmesi nedeniyle depreme hazırlık anlamında çalışmalara hız verilmesi gerekiyor."