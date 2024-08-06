Narlı Fayı'ndaki büyük tehlike: "Kırılırsa 6,7 büyüklüğünde deprem olabilir"
Kahramanmaraş merkezinde yer alan Narlı Fayı, 6 Şubat depremlerinde kırılmadı. Fay kırıldığında 6,7 büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğinin altını çizen uzmanlar, "Sakçagöz Fayı'yla birleşirse, bu depremin büyüklüğü daha da artabilir. Narlı Fayı, Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında olan bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgedeki faylar kırıldığında her iki ilimizi de etkileyecek bir potansiyele sahip." dedi.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
Depremler yıkım, ölüm ve yaralanmalara yol açtı.
Depremden sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ), TÜBİTAK'ın paydaş kuruluşları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve birçok üniversiteden bilim insanı deprem bölgesine gitti.