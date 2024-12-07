NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü!

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yer alan Kadın Azmağı, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. NASA, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'ne özel olarak sosyal medyada “Vay be. Güzelliğini yaşayın” notu ile bölgenin büyüleyici doğal akvaryum görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 1

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı, NASA'nın 2021'de Dünya Günü'nde paylaştığı görsel ile dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

Doğal akvaryum görüntüsüyle büyüleyen bu benzersiz bölge, su altı bitki örtüsü ve berrak sularıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 2

Kadın Azmağı bölgenin en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi. Bin 200 metre uzunluğundaki bu azmak, su altındaki bitki örtüsü ve berrak suyu ile doğal bir akvaryum gibi görünüyor.

NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 3

Azmak, Gökova Körfezi’ne akan suyu ile meşhur olmanın yanı sıra, yan kolları ve sazlıkların oluşturduğu tünelleriyle de dikkat çekiyor. Bu alandaki su bitkileri 4-5 metreye kadar boylanabiliyor.

NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 4

Bölgede restoran işletmeciliği yapan Mehmet Aras, Kadın Azmağı’nın korunmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Buranın dünyadaki önemini biliyoruz. NASA'nın da dikkatini çekti. Azmağın korunması için elimizden geleni yapıyoruz."

NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 5

Azmağın güzellikleri, yalnızca NASA'nın paylaşımıyla değil, çevre bilinci yaratmak adına serbest dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'in de katkılarıyla gündeme geldi.

NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 6

5 yıl önce çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Kadın Azmağı'nda dalış yapan Ercümen, bu eşsiz doğal alanın korunması gerektiğini vurgulamıştı.

NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 7
NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 8
NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü! - 9
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