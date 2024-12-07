NASA paylaşmıştı: Muğla'da doğal akvaryum görüntüsü!
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yer alan Kadın Azmağı, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. NASA, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'ne özel olarak sosyal medyada “Vay be. Güzelliğini yaşayın” notu ile bölgenin büyüleyici doğal akvaryum görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Muğla'nın Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı, NASA'nın 2021'de Dünya Günü'nde paylaştığı görsel ile dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.
Doğal akvaryum görüntüsüyle büyüleyen bu benzersiz bölge, su altı bitki örtüsü ve berrak sularıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.