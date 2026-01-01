NASA'nın bile şaşırdığı Akyaka'dan bir gurur daha. Türk köyü BM listene girdi

Akyaka'da restoran işletmeciliği yapan Çetin Ceylan, 1991 yılından bu yana Akyaka'da yaşadığını ifade ederek, “Burası doğasıyla çok güzel bir yer. Kısa sürede bu kadar fazla su biriktiren bir azmağımız var. Doğal güzellikleriyle ve deniziyle tertemiz." dedi.

Akyaka'da yaşayan Çağla Su Özcan ise “2014'ten beri burada yaşıyorum. Kocaeli'den üniversite eğitimi için Akyaka'yı bilerek geldim ve burada kaldım. Bu sene 11 yıl olacak. Akyaka denilince herkesin aklına doğa, sakinlik ve yeşillik geliyor. Özellikle buraya gelenlerin çevreye duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.