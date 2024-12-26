Nasuh Mahruki hakim karşısında
Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenen eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakim karşısına çıktı. Aylık gelirinin 100-120 bin lira arasında olduğunu söyleyen Mahruki, paylaştığı haberlerin doğruluğunu uzmanlar getirerek ispatlayabileceğini belirtti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahruki ve avukatları katıldı.