NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 1

Bugün NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümünün üçüncü ve son günü. Zirve için Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine yoğun bir programı var.

TÜRKİYE HABERLERİ

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 2

Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 3

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 5

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında ikili görüşmeler de var. Erdoğan, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer ile de ikili görüşme yapacak.

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 7

Erdoğan, görüşmelerini tamamladıktan sonra basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelecek ve ardından Türkiye'ye hareket edecek.

NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 8
NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 9
NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 10
NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti - 11
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