NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında ikili görüşmeler de var. Erdoğan, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.