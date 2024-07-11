NATO zirvesinde son gün | Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.
Bugün NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümünün üçüncü ve son günü. Zirve için Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine yoğun bir programı var.