NATO'da "haberleşmenin beyni"ne Türk mührü

Çok fonksiyonlu bir merkez olan ve modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan Taktik Data Linklerin ağ tasarımlarının, çoklu link planlamalarının ve link faaliyetlerinin yönetildiği Yönetim Merkezi, hava, kara ve denizdeki tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlıyor.

Ağ Planlama Yazılımı ise bu merkezde kritik bir görev üstleniyor. İhbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor. Bu birimlerin her biri Link 11, Link 16, Link-22, VMF, JREAP gibi protokollerle farklı "diller" konuşabiliyor ve bunun için sınırlı bir haberleşme alt yapısı kullanılabiliyor. Ağ Planlama Yazılımı, bu karmaşık haberleşmede kimin, hangi link üzerinden, hangi tasarım ve kriptoyla, hangi frekanstan, ne zaman ve nasıl konuşacağını önceden planlayan beyin görevi görüyor.