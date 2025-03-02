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Nazlı Şeşen nasıl öldü? Kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunmuştu!

Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedeni 27 saat sonra derede bulunmuştu. Yapılan ilk incelemede saldırı veya yara izine rastlanılmadığı belirtildi. Nazlı'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Nazlı Şeşen nasıl öldü? Kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunmuştu! - 1

Türkiye'yi acıya boğan haber Denizli'de yaşandı. 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, Cuma günü, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Aile çevrede kızlarını aradı ancak bulamadı,durumu ekiplere bildirdiler.

Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatıldı. Yaklaşık 500 kişilik 50 kilometrelik alanı karış karış taradı. Aramaların 27. saatinde Nazlı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından ağaç dallarına takılı halde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nazlı Şeşen nasıl öldü? Kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunmuştu! - 2

NAZLI ŞEŞEN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Ekipler tarafından çıkarılan sudan çıkarılan minik Nazlı'nın cansız bedeninde yapılan ilk incelemelerde saldırı, yaralanma, kesici veya delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Nazlı Şeşen nasıl öldü? Kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunmuştu! - 3

Minik Nazlı'nın naaşı, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Nazlı Şeşen nasıl öldü? Kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunmuştu! - 4

MİNİK NAZLI CON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından minik Nazlı'nın cansız bedeni ailesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Nazlı Şeşen nasıl öldü? Kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunmuştu! - 5

Evin önünde helallik alınmasının ardından Nazlı'nın cenazesi Kösem Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Nazlı'nın babası İsmail Şeşen, tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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