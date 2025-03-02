Nazlı Şeşen nasıl öldü? Kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunmuştu!
Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedeni 27 saat sonra derede bulunmuştu. Yapılan ilk incelemede saldırı veya yara izine rastlanılmadığı belirtildi. Nazlı'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
Türkiye'yi acıya boğan haber Denizli'de yaşandı. 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, Cuma günü, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Aile çevrede kızlarını aradı ancak bulamadı,durumu ekiplere bildirdiler.
Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatıldı. Yaklaşık 500 kişilik 50 kilometrelik alanı karış karış taradı. Aramaların 27. saatinde Nazlı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından ağaç dallarına takılı halde bulundu.