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NBA puan durumu ve fikstür: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maç sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) doğu ve batı konferansı maç sonuçları ve puan durumu, basketbol severler tarafından takip ediliyor. 30 takımın mücadele ettiği 2025 NBA'de maç sonuçları kadar karşılaşmaların yayımlandığı kanal da gündemde. NBA maçları ne zaman, hangi kanalda?

NBA puan durumu ve fikstür: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maç sonuçları - 1

NBA maçları sürüyor! Doğu ve batı konferansındaki 3'er grupta yer alan takımlar iç ve dış sahada olmak üzere toplamda sezon içerisinde 82 maçta top sürüyor. 2025 NBA maçları ve puan durumu...

TÜRKİYE HABERLERİ

NBA puan durumu ve fikstür: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maç sonuçları - 2

NBA FİKSTÜRÜ

19 Mart
02:00 Hornets - Hawks
02:30 Celtics - Nets
05:00 Warriors - Bucks
05:30 Clippers - Cavaliers

20 Mart
02:00 Pacers - Mavericks
02:00 Magic - Rokets
02:30 Heat - Pistons
03:00 Spurs - Knicks
03:00 Thunder - 76ers
03:00 Timberwolves - Pelicans
04:00 Jazz - Wizards
05:00 Suns - Bulls
05:00 Trail Blazers - Grizzlies
05:00 Kings - Cavaliers
05:00 Lakers - Nuggets

NBA puan durumu ve fikstür: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maç sonuçları - 3

NBA PUAN DURUMU

Doğu Konferansı
Cleveland Cavaliers 83.6%
Boston Celtics 72.1%
New York Knicks 64.2%
Milwaukee Bucks 56.7%
Indiana Pacers 56.7%
Detroit Pistons 55.1%
Atlanta Hawks 47.1%
Orlando Magic 46.4%
Chicago Bulls 42.6%
Miami Heat 42.6%
Toronto Raptors 34.8%
Brooklyn Nets 33.8%
Philadelphia 76ers 33.8%
Charlotte Hornets 25.4%
Washington Wizards 22.4%

Batı Konferansı
Oklahoma City Thunder 82.4%
Houston Rockets 63.8%
Denver Nuggets 63.8%
Los Angeles Lakers 62.7%
Memphis Grizzlies 62.3%
Golden State Warriors 57.4%
Minnesota Timberwolves 57.1%
LA Clippers 55.9%
Sacramento Kings 50.7%
Dallas Mavericks 47.8%
Phoenix Suns 46.4%
Portland Trail Blazers 43.5%
San Antonio Spurs 41.8%
New Orleans Pelicans 26.1%
Utah Jazz 21.7%

NBA MAÇ SONUÇLARI ve TAKVİMİ

NBA puan durumu ve fikstür: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maç sonuçları - 4

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

NBA maçları S Sport ve S Sport Plus'ın yanı sıra NBA TV'den de canlı olarak aktarılıyor.

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