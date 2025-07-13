"Ne olur yardım edin..." Gözü yaşlı her yerde onu arıyor, bulana 10 bin lira verecek

Gözyaşlarına hakim olamayan Zülfi Satar, yardım çağrısını şu sözlerle yineledi:



"Annesinden geriye Pars kalmıştı. Pars'ın yokluğuna çok üzülüyorum. Ben onu kedi değil, evlat olarak gördüm. Geceleri sokaklarda geziyorum, belki bir ses gelir, kokumu alır diye onu arıyorum. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum çünkü onunla ilişkim farklıydı. Bir evlat, bir oğul gibiydi.

Birbirimize bağlıydık. Ne olur bana yardım edin. Nerede bir beyaz kedi görsem, Pars'ın bana geldiğini zannediyorum ama yaklaştığım zaman benim kedim olmadığını görüyorum. Onu çok özledim. O bensiz yapamaz, benim kokum olmadan yapamaz. Bende onun kokusunu çok özledim. Gördüğüm her insanı durdurup, 'Kedimi gördünüz mü?' diye sorasım var"