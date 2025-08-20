Ne sıklıkla yemek yemelisiniz? Çok az kişi biliyor
Beslenme dünyasında yıllardır süren tartışma, öğün sayısının mı yoksa yediğimiz yiyeceklerin kalitesinin mi daha önemli olduğu sorusu etrafında dönüyor. Uzmanlara göre, üç ana öğün, sık küçük öğünler veya aralıklı oruç gibi farklı yaklaşımlar bulunsa da, optimum öğün sıklığı kişiden kişiye değişiyor.
Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinden oluşan düzen, yüzyıllardır uygulanan en yaygın yöntem. Vücudun biyolojik ritmiyle uyumlu olan bu yaklaşım, açlık hormonlarını düzenlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, düzensiz atıştırmayı azaltarak fazla kalori alımının önüne geçebiliyor.