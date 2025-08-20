Ne sıklıkla yemek yemelisiniz? Çok az kişi biliyor

ARALIKLI ORUÇ

Son yılların popüler yöntemlerinden biri olan aralıklı oruç, kilo yönetimi, insülin direncinin düşürülmesi ve iltihabın azaltılmasıyla ilişkilendiriliyor. 16:8 veya 5:2 gibi farklı protokoller uygulanıyor. Ancak bazı kişilerde enerji düşüklüğü, sinirlilik veya öğün aralarında aşırı yeme eğilimi yaratabiliyor.



