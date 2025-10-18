Ne tamir ne satış kaldı: Son şemsiye ustası ayakta kalmaya çalışıyor
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen 59 yaşındaki Ali Osman Aydın, 42 yıldır küçük dükkanında kentin tek şemsiye tamircisi olarak hizmet veriyor. Eskisi gibi yoğunluk olmadığını söyleyen Aydın, "Yağmur yağarsa hatırlanıyoruz, yağmazsa hatırlayan yok" dedi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, Ömerağa Mahallesi Akça Cami Caddesi’ndeki dükkânında yıllardır çalışmalarını sürdürüyor.