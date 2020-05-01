Ne yasak ne de bayram baklavacıları durdurmadı

DHA 01.05.2020 - 14:19
Yemekleri ve baklavası ile tanınan gastronomi kenti Gaziantep'te, coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı imalathaneleri durdurmadı. Baklavacılar, bugün de üretime devam etti.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara siparişleri paket servis olarak teslim ediliyor.
Baklava ustası Levent Aktaş, üretime ara vermeden baklava müdavimlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Öncelikle herkesin ramazan ayını kutluyorum. Bugün hem corona virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı var hem de 1 Mayıs İşçi Bayramı ama yine de biz baklava tutkunları baklavasız kalmasın diye çalışıyoruz.