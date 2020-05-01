Ne yasak ne de bayram baklavacıları durdurmadı

Baklava ustası Levent Aktaş, üretime ara vermeden baklava müdavimlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Öncelikle herkesin ramazan ayını kutluyorum. Bugün hem corona virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı var hem de 1 Mayıs İşçi Bayramı ama yine de biz baklava tutkunları baklavasız kalmasın diye çalışıyoruz.