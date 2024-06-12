Ne Yedisu Fayı ne Marmara… Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye’de deprem riskinin en yüksek olduğu yeri açıkladı: Gerinim değeri en yüksek nokta İzmir
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi, Anadolu’daki fayları geliştirilen yazılımla yakından takip ediyor. Üniversitenin Geomatik Mühendisliği bölümünde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, kamuoyunda en çok Yedisu Fayı ve Marmara bölgesinin konuşulduuğunu ancak en yüksek riskin İzmir’de olduğunu söyledi. Kutoğlu, “İzmir çevresinde, Denizli’de, Aydın’da, Manisa’da ve Bergama hattındaki faylara baktığımız zaman bunların uzunlukları 6’dan büyük, 7’ye varan depremler üretebileceğini söylemek mümkün.” dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, milattan önce 222 yılına kadar geçmiş depremleri de gösteren, yer hareketlerini uydu verileri ve uzay teknolojileri kullanarak geliştirdikleri yazılım ile incelediklerini söyledi.