Ne Yedisu Fayı ne Marmara… Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye’de deprem riskinin en yüksek olduğu yeri açıkladı: Gerinim değeri en yüksek nokta İzmir

Kutoğlu, Marmara Denizi’ndeki fayların hareketli olduğunu ve yaptığı hesaplamalar sonucunda en büyük riskin Ege Bölgesi’nde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Fay hareket hızlarından elde ettiğimiz gerinim bilgilerine göre, hep gündemde Marmara ve Maraş bölgesi konuşulmasına rağmen bizim elde ettiğimiz son verilere göre, Ege Bölgesi’nde bu saydığımız faylardaki gerinim değerleri diğerlerine oranla daha yüksek gözüküyor. Bana sorarsanız en yakın tehlike, en yüksek risk bu bölgede gözüküyor.”