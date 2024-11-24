Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü

Oğlunun öğrencilerine karnelerini verdikten sonra, bir haftalık semineri tamamlayıp memleketine doğru yola çıktığını anlatan acılı baba, “Elazığ-Tunceli güzergahında Pülümür’e 18 kilometre kala ‘Kınalı Köprü’ denilen vadide yolu kesilip alıkonularak, aracı yakılarak şahadete ulaştı. 27 günlük bir arama sürecimiz oldu. Bu bir baba için dile getirilmesi çok zor, duygularıma hakim olamıyorum. Biraz buruk bir süreç.” diye konuştu.