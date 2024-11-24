Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Tunceli’de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ailesi, evlatlarının ölümünün ardından gelen sekizinci Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşıladı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi’nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017’de memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı, daha sonra da şehit edildi.