Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Tunceli’de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ailesi, evlatlarının ölümünün ardından gelen sekizinci Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşıladı.

Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü - 1

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi’nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017’de memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı, daha sonra da şehit edildi.

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Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü - 2

Şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, evlatlarının şehit edilmesinin ardından ona olan özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışıyor.

Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü - 3

8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ailesi, evlatlarının ölümünün ardından geçen sekizinci 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de hüzünle karşıladı.

Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü - 4

Şehit Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, içinin buruk olduğunu ifade ederek, “Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz hayatı boyunca öğretmen olduktan sonra bir kere Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ömrü vefa etmedi.” dedi.

Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü - 5

Oğlunun öğrencilerine karnelerini verdikten sonra, bir haftalık semineri tamamlayıp memleketine doğru yola çıktığını anlatan acılı baba, “Elazığ-Tunceli güzergahında Pülümür’e 18 kilometre kala ‘Kınalı Köprü’ denilen vadide yolu kesilip alıkonularak, aracı yakılarak şahadete ulaştı. 27 günlük bir arama sürecimiz oldu. Bu bir baba için dile getirilmesi çok zor, duygularıma hakim olamıyorum. Biraz buruk bir süreç.” diye konuştu.

Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü - 6

Tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü kutlayan şehit Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz, “Şu anda sanki Necmettin evladım benim gözümün önüne geldi. Evladımın, ölümünün sekizinci senesine dönüyoruz. Allah’a şükretmekten, Allah’a sığınmaktan başka sebebimiz yok. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin.” dedi.

Necmettin öğretmensiz sekizinci Öğretmenler Günü - 7
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