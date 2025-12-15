"Neden baktın" cinayetinde dehşet anları. 4 aylık eşinin yanında katlettiler

Diğer yandan Yangun'un hayatını kaybettiği olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde Yangun'un aracından tekel bayiye yöneldiği sırada Çakı'ya hitaben bir şey söylediği, ardından Çakı'nın belindeki bıçak ile Yangun'a saldırdığı anlar yer aldı.