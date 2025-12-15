"Neden baktın" cinayetinde dehşet anları. 4 aylık eşinin yanında katlettiler

15.12.2025 15:54

Zonguldak'ta "Eşime neden baktın" kavgasında bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Yangun cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"Eşime neden baktın?" cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı.

 

Olay, 13 Aralık'ta Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi.

 

Cem Çakı ile "Eşime neden baktın" diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı. Tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü.

Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti.

 

Kolundan yaralanan H.G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Cem Çakı da olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybetti.

 

H.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan Yangun'un hayatını kaybettiği olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

 

Görüntülerde Yangun'un aracından tekel bayiye yöneldiği sırada Çakı'ya hitaben bir şey söylediği, ardından Çakı'nın belindeki bıçak ile Yangun'a saldırdığı anlar yer aldı.

Yangun'un eşinin araçtan inerek ona müdahale ettiği, Yangun'un üstünü çıkardığı ve bir arkadaşının direksiyona geçmesi ile geldiği araçla hastaneye doğru yola çıktığı görüldü.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞ

4 ay önce evlenen Yangun için bugün öğle vakti Taşbaca Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

 

Cenazede, Yangun'un annesi ve eşi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazeye çok sayıda kişi gelince caminin avlusu yetersiz kaldı, sokakta trafik durdu.

Yangun, namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 