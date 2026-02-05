Nefes alamıyor, sağlıkla yürüyemiyordu. Vücudundan 10,5 kilogramlık kitle çıkarıldı
İHA
Fransa'da yaşayan Gülhanım Aşkın'ın karnından, Samsun'da yapılan ameliyatla 30 santimetre çapında 10,5 kilogram ağırlığında kitle çıkartıldı.
Yaklaşık 3 yıldır karın şişliği sebebiyle rahatsızlık yaşayan Gülhanım Aşkın, son 1 ayda şikayetlerinin artmasıyla Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkitler ve tomografi sonuçlarında, karnın arka duvarından kaynaklanan büyük bir kitlenin olduğu görüldü. Hastanın nefes almakta ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmekte zorlanmasıyla ameliyat kararı alındı. Yaklaşık 30 santimetre çapında ve 10,5 kilogram büyüklüğündeki kitle ameliyatla alındı.
"İLK KEZ BU BÜYÜKLÜKTE KİTLE ÇIKARTTIM"
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, yapılan kontrollerde çevredeki organlara baskı yapan büyük bir kitleyle karşılaştıklarını ve ana damarlara zarar vermeden kitlenin başarılı geçen ameliyat sonucunda alındığını aktardı. Ameliyat sonrası hastanın şikayetlerinin hızla azaldığını söyleyen Ocak, kitleyi tarttıklarında 10,5 kilogramlık bir ağırlıkla karşılaştıklarını söyledi ve “Meslek hayatımda ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarttım” diye de ekledi.
Sağlığına kavuşan Gülhanım Aşkın ise, karın şişkinliğinin giderek arttığını, sosyal yaşamını yürütmekte zorlandığını ifade etti. Bu şişkinliğin kilo olmadığının farkında olan Aşkın, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek doktoruna teşekkürlerini iletti.