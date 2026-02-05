Nefes alamıyor, sağlıkla yürüyemiyordu. Vücudundan 10,5 kilogramlık kitle çıkarıldı

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, yapılan kontrollerde çevredeki organlara baskı yapan büyük bir kitleyle karşılaştıklarını ve ana damarlara zarar vermeden kitlenin başarılı geçen ameliyat sonucunda alındığını aktardı. Ameliyat sonrası hastanın şikayetlerinin hızla azaldığını söyleyen Ocak, kitleyi tarttıklarında 10,5 kilogramlık bir ağırlıkla karşılaştıklarını söyledi ve “Meslek hayatımda ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarttım” diye de ekledi.