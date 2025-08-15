Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti: Kalbinin üzerinde 2 kilo kitle bulundu

''ESKİDEN ACI ÇEKİYORDUM, ŞU AN ÇOK İYİYİM''

Ameliyat sonrası göğüs cerrahi servisine kaldırılan Sever, “1 yıldır sıkıntı yaşıyordum. En son bir hafta önce geldiğim hastanede ameliyat oldum. Şu an sağlığım çok iyi. Eskiden nefes alamıyordum, sağa sola boynumu kımıldayamıyordum. Şimdi nefes alabiliyorum. Çok şükür çok iyiyim" dedi.

''BAYAĞI BÜYÜK BİR KİTLEYDİ''

Ameliyatı gerçekleştiren Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İrem Şiğva ise “Kalbin üzerindeki bu kadar büyük bir kitlenin daha önceden de belirti vermesi gerekirdi. Bayağı büyük bir kitleydi. Ancak hastamız bugüne kadar bununla yaşamış. Göğüs ağrısı artık iyice artınca da bize başvurdu. Hastanın ameliyatını kaburga kemikleri arasından ve sol tarafından gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Ameliyatı açık olarak yapmamızın sebebi, kitlenin 13 santimetre olmasıydı. Kapalı bir ameliyatta kitlenin o kadar küçük bir kesiden çıkması mümkün değildi. Şu anda sağlığına kavuştu. Taburcu edeceğiz, önümüzdeki hafta da kontrollerine devam edeceğiz" diye konuştu.