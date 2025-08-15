Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti: Kalbinin üzerinde 2 kilo kitle bulundu

Van'da 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran 5 çocuk annesi Ayşe Sever'in (60) kalbinin üzerinde tespit edilen yaklaşık 2 kiloluk kitle, ameliyatla çıkarıldı.

Tuşba ilçesinde yaşayan Ayşe Sever, 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Göğüs Cerrahisi uzmanları, yaptıkları muayenede Sever'in kalbinin üzerinde kitle tespit etti. Bunun üzerine Sever bir hafta önce ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saatlik operasyonla Sever'in kalbinin üzerindeki 13 santimetre uzunluğundaki yaklaşık 2 kiloluk kitle çıkarıldı.

''ESKİDEN ACI ÇEKİYORDUM, ŞU AN ÇOK İYİYİM''

Ameliyat sonrası göğüs cerrahi servisine kaldırılan Sever, “1 yıldır sıkıntı yaşıyordum. En son bir hafta önce geldiğim hastanede ameliyat oldum. Şu an sağlığım çok iyi. Eskiden nefes alamıyordum, sağa sola boynumu kımıldayamıyordum. Şimdi nefes alabiliyorum. Çok şükür çok iyiyim" dedi.

''BAYAĞI BÜYÜK BİR KİTLEYDİ''

Ameliyatı gerçekleştiren Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İrem Şiğva ise “Kalbin üzerindeki bu kadar büyük bir kitlenin daha önceden de belirti vermesi gerekirdi. Bayağı büyük bir kitleydi. Ancak hastamız bugüne kadar bununla yaşamış. Göğüs ağrısı artık iyice artınca da bize başvurdu. Hastanın ameliyatını kaburga kemikleri arasından ve sol tarafından gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Ameliyatı açık olarak yapmamızın sebebi, kitlenin 13 santimetre olmasıydı. Kapalı bir ameliyatta kitlenin o kadar küçük bir kesiden çıkması mümkün değildi. Şu anda sağlığına kavuştu. Taburcu edeceğiz, önümüzdeki hafta da kontrollerine devam edeceğiz" diye konuştu. 

