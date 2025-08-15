Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti: Kalbinin üzerinde 2 kilo kitle bulundu
Van'da 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran 5 çocuk annesi Ayşe Sever'in (60) kalbinin üzerinde tespit edilen yaklaşık 2 kiloluk kitle, ameliyatla çıkarıldı.
Tuşba ilçesinde yaşayan Ayşe Sever, 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Göğüs Cerrahisi uzmanları, yaptıkları muayenede Sever'in kalbinin üzerinde kitle tespit etti. Bunun üzerine Sever bir hafta önce ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saatlik operasyonla Sever'in kalbinin üzerindeki 13 santimetre uzunluğundaki yaklaşık 2 kiloluk kitle çıkarıldı.