Nefessiz kaldı, ''Sırtıma vurun'' dedi! Heimlich manevrası ile hayata tutundu

Olay, önceki gün Yazıkonak beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir müşteri sırtına vurması için market sahibi Nizamettin Adağa’nın yanına geldi. Adağa nefes alamadığını gördüğü müşteriye müdahale etmeye başladı. Bir süre nefes alamayan müşteri, Adağa’nın Heimlich manevrası ile tekrar nefes almaya başladı. Müşterinin yediği portakal parçasının nefes borusuna kaçtığı öğrenildi.