Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor

Artvin'de Çoruh Nehri'ne uçan kamyonun akıntıya kapılıp kaybolan şoförü Zübeyir Topal'ı 110 kişilik ekip arıyor.

Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor - 1

Kaza, dün Artvin-Ardahan kara yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor - 2

İhbarla, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kamyonun sürücüsü Topal ise bulunamadı.

Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor - 3

Nehirde akıntıya kapılıp kaybolduğu belirlenen sürücü için dün başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi.

Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor - 4

Debisi yüksek nehirde, su içi arama için Hopa Deniz Polisi, UMKE ve AFAD'ın yanı sıra Artvin ve Erzurum İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor - 5

Gönüllülerin de yer aldığı yaklaşık 110 kişilik arama kurtarma ekip, çalışmalarında kayıp sürücüye şu ana kadar ulaşılamadı.

Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor - 6
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