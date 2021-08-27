Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı. ''Mükemmeliyet Ödülü'' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.

İHA 27.08.2021 - 15:39 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 15:52

Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 1
Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut kalderasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 2
Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi.
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 3
Şimdiye kadar büyük bir alanda alevler yükselirken, doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı.
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 4

''MÜKEMMELİYET'' ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında ''Mükemmeliyet Ödülü'' verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 5
İşte Nemrut Krater Gölü çevresindeki yangından kareler...
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 6
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 7
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 8
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 9
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 10
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 11
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 12
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 13
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 14
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 15
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 16
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 17
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 18
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 19
Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın - 20

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