Nemrut Krater Gölü çevresinde korkutan yangın

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı. ''Mükemmeliyet Ödülü'' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.
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İHA 27.08.2021 - 15:39| Son Güncelleme : 27.08.2021 - 15:52
Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut kalderasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi.
Şimdiye kadar büyük bir alanda alevler yükselirken, doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı.
''MÜKEMMELİYET'' ÖDÜLÜ ALMIŞTI
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında ''Mükemmeliyet Ödülü'' verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.
İşte Nemrut Krater Gölü çevresindeki yangından kareler...
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