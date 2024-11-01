Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı
Ayı saldırılarıyla gündeme gelen Türkiye’nin en büyük krater gölü 2 bin 500 rakımlı Nemrut, ziyaretçilere kapatıldı. Valilik kış sezonu boyunca geçerli olacak kararı, ziyaretçilerin yabani ve yırtıcı hayvanları elle beslemesinden dolayı aldı. Kararla birlikte, ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde Mükemmeliyet Ödülü bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, valilik kararıyla ziyaretçilere kapatıldı.