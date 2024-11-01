Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı

Ayı saldırılarıyla gündeme gelen Türkiye’nin en büyük krater gölü 2 bin 500 rakımlı Nemrut, ziyaretçilere kapatıldı. Valilik kış sezonu boyunca geçerli olacak kararı, ziyaretçilerin yabani ve yırtıcı hayvanları elle beslemesinden dolayı aldı. Kararla birlikte, ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı - 1

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde Mükemmeliyet Ödülü bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, valilik kararıyla ziyaretçilere kapatıldı.

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Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı - 2

Yasak, kış sezonu boyunca uygulanacak.

Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı - 3

"AYILARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Konuya ilişkin Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Ziyaretçilerin iyilik adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıkları olumsuz etkilenmiş ve besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır.” denildi.

Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı - 4

Valilik yasak kararıyla birlikte, hem beslenme alışkanlıkları bozulan ayıları korumanın hem de olası yırtıcı saldırılarının önüne geçmenin hedeflendiğini bildirdi.

Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı - 5
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