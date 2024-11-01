Nemrut kapatıldı: Ayıların beslenme alışkanlıkları değişti, valilik yasak kararı aldı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde Mükemmeliyet Ödülü bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, valilik kararıyla ziyaretçilere kapatıldı.