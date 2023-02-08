''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli

Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan ''Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi''ne teslim ediyor.