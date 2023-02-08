''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinde yardımlar sürüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak yardım merkezlerine teslim ediyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyada paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ''Nene Hatun'' benzetmesinde bulunuyor.

''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 1

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta yardım seferberliği sürdürülüyor.

''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 2

Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan ''Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi''ne teslim ediyor.

''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 3

Karadeniz Bölgesi’nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak merkeze ulaştırıyor.

''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 4

''BU ÜLKENİN NENE HATUN'LARI BİTMEZ''

Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ''Nene Hatun'' benzetmesinde bulunuyor.

''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 5
''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 6
''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 7
''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 8
''Nene Hatun'lar bitmez'' Karadeniz'den depremzedelere yardım eli - 9

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