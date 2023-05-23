Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı

KAHRAMANMARAŞ'TA GECE YARISI DEPREMİ

Kahramanmaraş'ta saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.