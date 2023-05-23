Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceleyerek "Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı - 1

Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Doğu'daki depremlere yenileri eklenirken farklı bölgelerden de artçı sarsıntı haberleri geliyor. 23 Mayıs'ta meydana gelen depremlerin ayrıntılarını derledik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı - 2

KAHRAMANMARAŞ'TA GECE YARISI DEPREMİ

Kahramanmaraş'ta saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı - 3

ADANA SABAH SAATLERİNDE SARSILDI

Adana'da saat 08.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı - 4

AFAD dakika dakika son depremler verilerini paylaşıyor.

23 MAYIS TARİHLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı - 5
Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı - 6
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