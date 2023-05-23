Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 23 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Doğu'daki depremlere yenileri eklenirken farklı bölgelerden de artçı sarsıntı haberleri geliyor. 23 Mayıs'ta meydana gelen depremlerin ayrıntılarını derledik.
Kahramanmaraş'ta saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Adana'da saat 08.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AFAD dakika dakika son depremler verilerini paylaşıyor.