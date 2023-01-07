Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu?

Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler çevre illerde de hisseildi. Yaşanan sarsıntıya ilişkin ayrıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet adresi üzerinden de paylaşıldı. Peki, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 7 Ocak son depremler verileri...

Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? - 1

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler ardından gözler AFAD tarafundan paylaşılan verilere çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntılar Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedildi.

Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? - 2

Öte yandan AFAD, yine 09.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Midilli Adası ardından bir deprem haberi de İzmir'den geldi. İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.57'deki depremin derinliği 10,98 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

GÜN İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ŞİDDETİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? - 3
Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? - 4
Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? - 5
Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? - 6
Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? - 7

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