Ege Bölgesi'nde art arda deprem: Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu?

Öte yandan AFAD, yine 09.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Midilli Adası ardından bir deprem haberi de İzmir'den geldi. İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.57'deki depremin derinliği 10,98 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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