Nesilden nesle aktarılan gelenek: "Sabrı öğreniyoruz"
Bursa'da yaşayan neyzen Salih Kılıç (33), 1800'lü yıllardan bu yana nesilden nesle aktarılan neyzenlik geleneğini, Tarihi Irgandı Köprüsü'ndeki ustasından devraldığı atölyede yaşatmaya çalışıyor. Salih Kılıç, 10 yaşında başladığı tasavvuf yolculuğunu, merhum hocası İbrahim Benlioğlu'ndan aldığı elle hem ney üfleyip öğreterek hem de imal ederek sürdürüyor.
Bursa'da yaşayan Salih Kılıç, 23 yıl önce ortaokul öğrencisiyken ney sanatına merak saldı. Tasavvuf yolculuğuna, aile dostları Neyzen İbrahim Benlioğlu'nun yanında çırak olarak başlayan Kılıç, İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yaptı.