Nesli 200 milyon yıl öncesine dayanıyor! Ordu'da görüntülendi, dünyada bilinen 5 türü var
Nesli tükenmekte olan, 200 milyon yılı aşkın geçmişe sahip olduğu tahmin edilen ve yumurtalarının yaban mersininin meyvelerine benzemesinden dolayı "Mersin balığı" olarak adlandırılan balık türü, dalış eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı tarafından Ordu'da kendi yaşam alanında görüntülendi.
Suyun 10 metre derinliklerinde kaydedilen görüntülerin uzmanlara gönderilmesi üzerine, balığı yaşam alanında gözlemlemek için çok sayıda kişinin bölgede dalış yapmak istediği belirtildi.
Yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde bulunduğu tahmin edilen, biyoçeşitlilik açısından da son derece önemli bir tür olan Mersin balığı, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bilinin 5 türü olan ve 2'sinin neslinin tükenen balık türü, üniversitelerin marifetiyle yetiştirilerek nesli korunmaya çalışılıyor.